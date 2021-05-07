شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هيام الطباخ تطالب بتوفير أدوات حماية لعمال النظافة بمحافظة كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة هيام الطباخ عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، للموافقة على توفير عدد 1000 أدوات حماية لعمال النظافة بمحافظة كفر الشيخ من كمامات وكفوف وكذلك معقمات بالإضافة إلى بدلات وأحذية واغطية رأس مخصصة لعمال النظافة فقط وأيضا توفير تكريم يليق بعطائهم فى أزمة كورونا وفى الأحوال الجوية القاسية التى كانوا فيها جند مجهول من العطاء.

وقالت النائبة هيام الطباخ إنها تقدمت مباشرة بطلب لوزيرة البيئة بتوفير أدوات حماية مذكورة بالطلب لعدد 1000 عامل من عمال النظافة بالمحافظة بعد حصر العدد وأنه تم بالفعل الاستجابة للطلب حيث قام البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بإنهاء إجراءات التعاقد وأنه سيتم توريد مهمات الوقاية لكافة عمال النظافة فى أول مايو الحالى حتى شهر يوليو.

وتابعت: "ندعم بكل قوه مطالبهم التى تصل لنا بزيادة البدل اليومى أو غيرها من الاحتياجات وسنتابع هذه الأمور عن كثب مشددين ومؤكدين اننا نكن لهم شخصيًا ولمهنتهم بصفة عامه بخالص الاحترام والتقدير، فهم أصحاب مهنة شريفة ومحترمة تحت كل الظروف نجدهم يؤدون عملهم بدون شكوى أو كلل، حتى فى ظل وباء كورونا متواجدين ومجتهدين".