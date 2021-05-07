شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد بدوى يعلن توزيع 160 أنبوبة أكسجين ومطهرات بمركزى بنها وطوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن توفير وتوزيع 160 أنبوبة أكسجين ومطهرات وكمامات اليوم بمركزى بنها وطوخ، وأنه تم التنسيق لجميع حالات العزل المنزلى بالقرى، مضيفا أن الموجه الثالثة من فيروس كورونا شرسة ويجب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وقال أحمد بدوى إن فى الموجة الثالثة من فيروس كورونا يوجد عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا سواء فى مستشفيات العزل أو العزل المنزلى وأن هناك حالات كبيرة تحتاج الى أنابيب اكسجين في المنازل، متابعا :"نتلقى عددا كبيرا من الاتصالات لتوفير أسطوانات الأوكسجين، ونحن على العهد والوعد مع المواطنين، ولم نعتمد على ما قدمناه في الموجة الثانية ونتواصل مع المواطنين بشكل مختلف تماما، وأنابيب الأكسجين موجودة و90 % من أهالى قرى مركز طوخ وقها متواجدين لدراسة الآلية لتوصيل أنابيب الأكسجين للمواطنين فى العزل المنزلى".

وأشار أحمد بدوى إلى أنه تم التنسيق مع وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد سعد في مستشفى قها المركزى، معلنا عن فتح مقره 24 ساعة للطوارئ.

ووجه النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب رسالة الى أهالى دائرته قائلا :"لدينا عدد كبير من أنابيب الأكسجين، فلا داعى للقلق، ومتواصلين مع كل مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية ومن يتواصل معنا ويحتاج الى أسطوانة اكسجين سيتم توفيرها ونتواصل مع عمليات وزارة الصحة لتوفير مكان له في مستشفيات العزل، وربنا يحفظ الجميع من كل سوء".