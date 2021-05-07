سيناتور أميركي: استيلاء الحوثيين على مساعدات الأطفال «أمر مروع»

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

هاجم السيناتور الأميركي الجمهوري جيم ريش والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية استيلاء ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران على المساعدات الإنسانية الأممية المخصصة لأطفال المدارس، واتهم الحوثيين بتجويع وازدراء مصالح السكان الذين يعيشون تحت سيطرتهم.

وقال في تغريدة عبر تويتر: «إن قرار الحوثيين بالاستيلاء على المساعدة المخصصة لأطفال المدارس في اليمن أمر مروع. وأضاف أنه يعكس ازدراء وتجاهل للرفاهية والتقدم الشخصي للآلاف الذين يعيشون تحت سيطرتهم الفعلية». وتابع: «يجب تفريغ هذه المساعدات وتوزيعها على الفور». ويؤكد عاملون في القطاع الإنساني، أن سيطرة ميليشيات الحوثي على ميناء الحديدة، الذي يمر عبره نحو 70 بالمئة من الإمدادات الغذائية إلى اليمن شكلت عائقاً كبيراً أمام وصول المساعدات إلى الشعب اليمني الذي دفعته الميليشيات إلى الجوع والحاجة.

وعمدت ميليشيات الحوثي إلى نهب المساعدات التي تصل اليمن على مر السنوات الماضية، سواء كانت أغذية أو أدوية أو وقوداً، واحتكار توزيعها بما يخدم أجندتها.