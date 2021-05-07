عشرات الإصابات في اعتداء الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى بآخر جمعة في رمضان

المنامة - ياسر ابراهيم -

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية الليلة باحات المسجد الأقصى واعتدت على المصلين، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع عشرات الإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال داخل باحات الأقصى، وذلك في ظل حالة من التوتر تشهدها المدينة المحتلة جراء تشديد الاحتلال قيوده ومساعي طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح.



واقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال باحات المسجد الأقصى المبارك وأطلقت قنابل الصوت والغاز المدمع باتجاه المصلين واعتقلت عددا منهم، وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن 53 شخصا أصيبوا جراء اعتداء القوات الإسرائيلية، وفق ما نقلت قناة الجزيرة.



وكانت المواجهات بين قوات الاحتلال والمصلين انطلقت في باب السلسلة، وهو أحد أبواب الحرم القدسي، وانتقل الأمر إلى داخل باحات المسجد بعدما اقتحمتها قوات الاحتلال، في حين حاولت جموع غفيرة من المصلين إبعاد تلك القوات عن المكان.



ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى منطقة الحرم وإلى البلدة القديمة للقدس المحتلة.



وأوردت وكالة الأناضول أن قوات الاحتلال أغلقت عدة أبواب للمسجد الأقصى، ومن بينها باب العامود، وفق شهود عيان.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن عشرات الطلقات سمع دويها داخل المسجد الأقصى، حيث كان المصلون مجتمعين في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان، وقالت مراسلة الوكالة إن دخانا تصاعد من المكان.



وشارك في صلاة الجمعة الأخيرة لشهر رمضان قرابة 70 ألف شخص، وقد قدم المصلون من مناطق مختلفة، بما فيها مناطق فلسطينيي الداخل.



ويأتي اعتداء الاحتلال على الحرم والمصلين في ظل تزايد حالة التوتر في المدينة المحتلة منذ بداية شهر رمضان، وذلك جراء تشديد قوات الاحتلال القيود المفروضة على المقدسيين في دخولهم وخروجهم إلى البلدة القديمة والحرم القدسي، فضلا عن ملف حي الشيخ جراح، ومساعي الاحتلال لطرد عائلات فلسطينية من منازلها في ذلك الحي المقدسي لفائدة مستوطنين.



وفي وقت سابق، نظم آلاف الفلسطينيين اليوم الجمعة وقفة ومسيرات في ساحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، وردد المتظاهرون هتافات تشيد بكتائب القسام (الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية حماس) وبقائدها محمد الضيف.



وكانت سلطات الاحتلال نشرت آلافا من أفراد الشرطة وما يعرف بحرس الحدود في مدينة القدس، ومحيط البلدة القديمة، وأبواب المسجد الأقصى استعدادا للجمعة الأخيرة في شهر رمضان.



وأغلقت شرطة الاحتلال الشوارع المحيطة بالبلدة القديمة، ومنعت السيارات من دخولها، في حين بدأ تدفق الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى من مختلف أنحاء القدس ومن داخل الخط الأخضر.



المصدر: الجزيرة

