القبض على خمسة إرهابيين في ثلاث محافظات

وقال رسول في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ولليوم الثاني على التوالي تواصل تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب واجباتها النوعية التي تفكك خلايا عصابات داعـش الإرهابية، حيث باشر أبطالنا بالواجب الأول في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد حيثُ أُلقي القبض على الإرهابي (خ.ن) والذي يُعد من الأهداف الهامة المطلوبة لجهاز مُكافحة الإرهاب".وأشار إلى "تنفيذ واجب نوعي آخر في منطقة الكرمة شمال شرقي مدينة الفلوجة أسفر عن إلقاء القبض على عُنصرين من بقايا عصابات داعـش التكفيرية".

وتابع "لينتقل أبطالنا بعدها لمُحافظة كركوك حيث تم إلقاء القبض على عُنصر إرهابي في أحد الأحياء السكنية".

وأضاف رسول "ليختتم أبطالنا سلسلة واجباتهم بالقبض على أحد الإرهابيين الدواعش في جانب الكرخ غربي العاصمة بغداد. ليصل عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى ( ٥ ) إرهابيين".



ولفت إلى أن "عمليات إلقاء القبض على العناصر الفارة والمتخفية توفر لنا بيئة معلوماتية متينة للعثور على باقي أفراد عصابات داعـش الإرهابية، وتمنع المُخططات التي تستهدف أمن المواطنين".