مرشح بايدن العلمي يثير جدلا لعلاقته بمدان جنسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لشغل منصب المستشار العلمي بالبيت الأبيض جدلا كبيرا بسبب علاقته بالملياردير الراحل جيفري إبستين.

واجه مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب المستشار العلمي بالبيت الأبيض تمحيصًا من قبل المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء؛ بسبب فعاليات حضرها منذ نحو 10 سنوات مع الملياردير جيفري إبستين ومانحين محتملين آخرين.

وأفادت وثيقة حصلت عليها مجلة "بوليتيكو" الأمريكية بأن اجتماعات إريك لاندر، مرشح بايدن لمنصب مدير مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا ومنصب المستشار العلمي للبيت الأبيض، في الماضي مع الراحل إبستين، الذي أدين بالاعتداء جنسيًا على قاصرات، استمرت لنحو 90 دقيقة خلال فعاليتين في ربيع عام 2012.

وتكشف الوثيقة تفاصيلًا تتماشى إلى حد كبير مع توصيفات لاندر والبيت الأبيض لتلك الاجتماعات بأنها عمليات تواصل مقتضبة.

لكن الجدل بشأن هذا الأمر لازال يهدد عملية تأكيد ترشيحه، التي تواجه أيضًا تساؤلات بشأن مزاعم تقليله من أهمية المساهمات التي قدمتها العالمات العاملات بمجاله، وحول عمليات تواصل أخرى بالماضي مع شخصيات مثيرة للجدل.

وأشارت "بوليتيكو" إلى أن لاندر هو المرشح البارز الوحيد الذي لم يتم تأكيد ترشيحه بعد.

وضغط أعضاء مجلس الشيوخ على لاندر خلال جلسة الاستماع للترشيح نهاية الشهر الماضي لتقديم معلومات إضافية للمجلس بشأن تواصله مع إبستين، وهو الأمر الذي كشفت عنه التقارير الإخبارية عام 2019.

وأفاد الرد، الذي قدمه البيت الأبيض وحصلت عليه "بوليتيكو"، بأن أول لقاء من هذا القبيل للاندر كان خلال اجتماع غداء استمر 60 دقيقة مع علماء آخرين و"ثلاثة أو أربعة مانحين أو مانحين محتملين" من بينهم إبستين في 15 أبريل/نيسان عام 2012.

وطبقًا للوثيقة، قدم لاندر وأعضاء هيئة تدريس آخرون عروضًا تقديمية بشأن أوضاع البحث في مجالات تخصصهم، وأجابوا عن أسئلة المجموعة، ومن بينهم إبستين، مشيرة إلى أن لاندر حضر الفاعلية بأكملها.

أما عن التواصل الثاني الذي تم بينهما، فكان خلال حفل استقبال في 12 مايو/أيار من نفس العام قبل عشاء مع نحو "40 شخصًا" عبارة عن أعضاء هيئة تدريس، ومتبرعين، ومتبرعين محتملين، بينهم إبستين.

ولم يحضر لاندر العشاء لكنه أمضى حوالي 30 دقيقة بالحفل، وتحدث مع إبستين، إلى جانب آخرين.

و"بعد تلك الفعاليتين، لم يرَ الدكتور لاندر أبدًا أو يتحدث مع إبستين مجددًا"، بحسب الوثيقة التي تقدم واحدة من أكثر الروايات الكاملة عن الأحداث التي جرى الإعلان عنها حتى الآن.

وأضافت الوثيقة أن لاندر "لم يطلب على الإطلاق أو يتسلم أي تمويل من إبستين أو مؤسساته".

تجدر الإشارة إلى أن لاندر هو عالم في الوراثة والرياضيات وأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهو أيضًا مدير مؤسس لمعهد برود التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد.

وطبقًا لتقرير سابق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يشير التعيين إلى تحول جذري لدور العلم عن إدارة دونالد ترامب، حيث ترك الرئيس السابق منصب المستشار العلمي فارغًا لمدة 18 شهرا، بينما تجاهلت إدارته بشكل روتيني توجيهات العلماء الحكوميين بشأن قضايا مثل جائحة فيروس كورونا والتلوث الكيميائي وتغير المناخ.