شكرا لقرائتكم خبر عن تنزانيا..سامية حسن تظهر بكمامة متخلية عن سياسة سلفها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيروبي - رويترز

شددت الرئيسة التنزانية الجديدة، سامية حسن، الجمعة، على أهمية الكمامات في مكافحة جائحة كورونا، متخلية عن سياسة سلفها الراحل جون ماجوفولي، المثيرة للجدل الذي شكك في الفيروس.

ووضعت الرئيسة التنزانية كمامة خلال حديثها مع مجموعة من كبار السن في العاصمة التجارية دار السلام، كما وضع كبار المسؤولين الحكوميين والأمنيين برفقتها كمامات.

وتولت سامية الرئاسة في مارس/ آذار الماضي، بعد وفاة ماجوفولي الذي حث مواطنيه على تجنب الكمامات، واستنكر اللقاحات باعتبارها مؤامرة غربية، مخيباً بذلك آمال منظمة الصحة العالمية.

وشكلت سامية، في الشهر الماضي، لجنة لبحث ما إذا كان يجب على تنزانيا التي توقفت في عهد ماجوفولي عن نشر بيانات فيروس كورونا، أن تسلك طريق باقي دول العالم في مواجهة الجائحة.