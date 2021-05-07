شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا والمكسيك تتعهدان بالتعاون لحل أزمة الهجرة من «المثلث الشمالي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: «أ ف ب»

تعهدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، والرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الجمعة، بالتعاون لحل جذور قضية الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة من دول المثلث الشمالي الثلاثي: السلفادور وجواتيمالا وهندوراس.

وشددت هاريس خلال اجتماع عبر الفيديو مع لوبيز أوبرادور، على ضرورة العمل معاً لمساعدة السلفادور وجواتيمالا وهندوراس على تحسين حياة مواطنيها، وبالتالي إقناع العديد من المهاجرين بالبقاء في بلادهم.

وقالت هاريس: «من مصلحة بلدينا توفير الإغاثة الفورية لدول المثلث الشمالي ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة». وأضافت أن «أغلبية الناس لا يريدون مغادرة وطنهم، وعندما يفعلون ذلك فإنه غالباً ما يكون للفرار من الأذى، أو أنهم مجبرون على المغادرة بسبب عدم وجود فرص».

واعتبرت أنه من «المصلحة المشتركة» للولايات المتحدة والمكسيك معالجة «الأسباب الجذرية» للهجرة الجماعية من دول المثلث الشمالي.

وتابعت: «نهجنا هو العمل مع المؤسسات الدولية، والعمل مع الدول في العالم والقطاع الخاص والمنظمات المجتمعية. وبناء إحساس بالأمل لدى سكان المثلث الشمالي».

من جانبه أشار لوبيز أوبرادور إلى تاريخ التوتر بين الولايات المتحدة والمكسيك بشأن الهجرة. وقال: «نحن بحاجة إلى فهم بعضنا البعض، وتجنب الخصام». وتابع: «نحن متفقون عندما يتعلق الأمر بالسياسات التي تتبعونها حول الهجرة وسنساعدكم. هذا ما يمكنني قوله الآن. يمكنكم الاعتماد علينا».

وكلّف الرئيس الأمريكي جو بايدن نائبته كامالا هاريس في مارس/آذار الماضي، بتنسيق استجابة شاملة إزاء ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين، وطالبي اللجوء في المرافق الحدودية الأمريكية المكتظة.