شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر ألماسة روسية للبيع في جنيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف- رويترز

تعرض دار مزادات «كريستيز» الأربعاء المقبل، أكبر ألماسة روسية على الإطلاق بزنة 100.94 قيراط تحمل اسم «ألروسا سبكتاكل».

ويتوقع أن تسجل الألماسة ما بين 12 و18 مليون فرنك سويسري خلال عرضها في المزاد بجانب 144 قطعة ثمينة تعرضها الدار للبيع، منها خواتم وأقراط من الألماس والياقوت.

وقالت الخبيرة بقسم المجوهرات في دار المزادات، ماري-سيسل سيسامولو: «هذه الألماسة الرائعة التي تزن مئة قيراط انتزعت من حجر خام كان يزن في الأصل أكثر من 200. كانت تسمى ألماسة سيرجي دياجهليف الخام، واستخرجت في عام 2016».

وأضافت:«استغرق الأمر عاماً وثمانية أشهر بين الحجر الخام والألماسة المثالية التي نعرضها اليوم».