شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلترا تطلب استضافة نهائي الأبطال بعد منعها السفر إلى تركيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة البريطانية الجمعة، بأنها جاهزة لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تجمع بين فريقين إنجليزيين هما مانشستر سيتي وتشيلسي، بعد قرارها منع السفر إلى تركيا جراء جائحة كوفيد-19، حيث كانت مباراة القمة مقررة في اسطنبول في 29 مايو/أيار الحالي.

وقال وزير المواصلات جرانت شابس: إن المملكة المتحدة منفتحة جداً لاستضافة نهائي المسابقة.

وأضاف «يتعين علينا وضع تركيا على اللائحة الحمراء، وسيكون لهذا الأمر انعكاسات أولها عدم قدرة أنصار كل من تشيلسي ومانشستر سيتي الذهاب إلى اسطنبول في ما يتعلق بدوري الأبطال. أستطيع أن أقول لكم إن الاتحاد الإنجليزي كان قد بدأ مشاوراته مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن هذا الموضوع. نحن منفتحون لاحتضان النهائي لكن القرار يعود إلى الاتحاد الأوروبي. لكن بما أن المباراة النهائية تجمع فريقين من إنجلترا نود معرفة رأي ويفا بهذا الموضوع».

وأضاف «بطبيعة الحال، حققت المملكة المتحدة نجاحات في استضافة المباريات الكروية بحضور الجمهور وبالتالي نحن في وضعية جيدة للقيام بذلك».