شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد «اللص الطائر» سارق الفطائر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رصدت كاميرات مراقبة في مدينة أبردين الاسكتلندية، فيديو طريفاً لطائر نورس جائع، قرر الدخول إلى أحد محال الفطائر، والتقاط وجبة تونة له، والخروج من الأبواب الأتوماتيكية في هدوء، والهروب بها قبل اللحاق به، في مقطع لقي تداولاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو المتداول، يظهر «اللص الطائر» المعروف لدى أهل أبردين باسم «جوس» ومشهور بسرقة المتاجر، يشق طريقه إلى داخل المحل عبر الأبواب في سهولة، وينتقي أحد أرفف الفطائر، ويناضل في التقاطها، وبعد بضع ثوانٍ يمكن رؤيته وهو يخرج للخارج مع شطيرة في فمه.

وشوهد الطائر الجشع مع أخرى وهو يحاول الهرب مع شطيرة أخرى، وحاول أحد الزبائن انتزاع الشطيرة المسروقة منه، لكنه فشل بعد ذلك بعد مراوغة «جوس» الذي يظهر في النهاية وهو ينقر الشطيرة خارج المتجر.

الحادثة الطريفة صورها أحد سكان المدينة ونشرها على حسابه في «فيسبوك» حيث كتب: «لن تصدقوا من التقيت به في طريقي إلى العمل هذا الصباح..صديقي جوس».

وأوضح أنه يرى طائر النورس تقريباً يومياً في الصباح أو بعد الظهر. وتابع: «في البداية كانت رقائق البطاطس التي كان يسرقها، الآن إنها شطائر. أعتقد أنه كان مضحكاً جداً في البداية، ويبدو أنه ذكي جداً».