شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعم السنغال وسيراليون بـ100 طن أغذية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الجمعة، 100 طن من المواد الغذائية إلى جمهوريتي السنغال وسيراليون في إطار مبادرات الدولة خلال شهر رمضان الكريم.

وتفصيلاً، أرسلت دولة الإمارات، الجمعة، طائرة تحمل على متنها 50 طناً من المواد الغذائية إلى جمهورية السنغال.

وقال سلطان علي الحربي، سفير الدولة لدى جمهورية السنغال: ترتبط دولة الإمارات والسنغال بعلاقات ثنائية متميزة قائمة على مبدأ الصداقة والتضامن والمصلحة المشتركة، مؤكداً أن الطائرة التي أرسلتها دولة الإمارات تعكس مستوى العلاقات القوية بين البلدين، وحرصها على دعم الأسر المتعففة والشرائح الضعيفة في السنغال خلال الشهر الفضيل.

وأضاف أن هناك تواصلاً وتنسيقاً بين دولة الإمارات والسنغال على المستويات كافة، بحكم التوافق الكبير بين البلدين في القيم والمواقف، وأن وصول الطائرة، دليل إضافي على التعاون المثمر والشراكة المتصاعدة بين البلدين.

كما أرسلت دولة الإمارات، الجمعة، طائرة تحمل على متنها 50 طناً من المواد الغذائية إلى جمهورية سيراليون.

وقال سلطان علي الحربي سفير الدولة لدى السنغال السفير غير المقيم لدى سيراليون: «أخذت دولة الإمارات على عاتقها التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في الظروف والأوقات كافة.. وتأتي هذه الطائرة ضمن العمل الدؤوب الذي تقوم به الدولة وقيادتها الرشيدة والذي يرتكز على التضامن خاصة خلال هذا الشهر الفضيل».

وأضاف: أرسلت دولة الإمارات في 10 مايو من العام الماضي طائرة على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى سيراليون لدعم أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية وتعزيز جهودهم في احتواء فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19).

وأرسلت دولة الإمارات حتى أمس الجمعة، نحو2000 طن من المساعدات إلى أكثر من 135 دولة، استفاد منها نحو مليونا عامل في المجال الصحي.