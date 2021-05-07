وزير الخارجية التركي: مصر دولة مهمة في العالم العربي وتطبيع العلاقات معها يساعد المنطقة ونسعى لإجراء لقاء مع الخارجية المصرية قريبًا

الشارقة - اميمة ياسر -

قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إن مصر دولة مهمة في العالم العربي وللفلسطينيين بشكل خاص، مضيفًا أن تطبيع العلاقات معها سيساعد المنطقة كثيرًا.

وأضاف أوغلو، خلال مؤتمر صحفي له مع وزير الخارجية الفلسطيني، وفقًا للتلفزيون التركي، إنه يمكن أن يجري لقاء بينه وبين سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في الفترة المقبلة.

وعقدت خلال الأيام الماضية جلسة مُشاورات سياسية بين مصر وتركيا برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية، ونظيره التركي السفير سادات أونال وذلك بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

وقال الجانبان، في بيان مشترك، إن المناقشات كانت صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلًا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.

وأكدا أن الجانبين سيقومان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة.