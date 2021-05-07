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النائب عمرو درويش يزور مستشفى التأمين ببنها لمتابعة الخدمة المقدمة للمواطنين

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القاهرة - سامية سيد - زار النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، مستشفى التأمين الصحى ببنها لمتابعة الأداء ومستوى الخدمة المُقدمة للمواطنين.

يدرك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مسئولياتهم تجاه وطنهم، يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، ويعون الدور الذى وكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، حيث يتفاعل نواب التنسيقية دائما مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم، ومن بين هؤلاء النواب النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذى يحرص دائما على التواجد فى الشارع من أجل الاستماع إلى مطالب المواطنين وكذلك الالتقاء الدائم بأهالى الدائرة.

وواصل النائب عمرو درويش، جولاته الميدانية ولقاءاته بأهالى دائرته للاستماع إلى مطالبهم، وتابع خلال الجولات مشروع توصيل الصرف الصحى لعزبة القَّلا بالقليوبية مع مرور خط الصرف من أمام العزبة، كما زار من قبل قرية دجوى وعزبة الجمل واستمع لمطالب الأهالى، كما عقد العديد من اللقاءات المفتوحة مع أهالى دائرته لمناقشة المشاكل التى يعانوا منها والعمل على حلها.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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