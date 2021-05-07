شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 35 مليونًا بالجرعة الأولى في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الصحية البريطانية اليوم الجمعة، إن ثلثي البالغين في المملكة المتحدة تلقوا الآن الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، مع تواصل عمليات التطعيم السريعة في أنحاء البلاد في خضم تطلعها إلى إعادة فتح المزيد من أنشطتها الاقتصادية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إنه تم تطعيم أكثر من 35 مليون شخص بالجرعة الأولى من اللقاح حتى الآن، كما تم إعطاء الجرعة الثانية لنحو 7ر16 مليون منهم، وذلك وفقا لأحدث البيانات الحكومية.

وعرضت البلاد بالفعل تطعيم كل من تجاوز سن الأربعين باللقاح، وهي تخطط الآن لتطعيم الشباب، الذين يعد خطر إصابتهم بالمرض منخفض ولكن لا يزال هناك خطر من انتقال العدوى.

وأوصت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين بأن يحصل الأشخاص دون سن 40 عاما على لقاح آخر غير "أسترازينيكا" بسبب المخاوف من حدوث جلطات دم نادرة للغاية مرجحة بشكل أكبر بين الشباب بعد تلقيهم التطعيم.