شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: 600 إصابة و 21 حالة وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الجمعة عن تسجيل 600 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى .531834

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها سجلت 21 حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى7436 .

يذكر أن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا سجل ارتفاعا قياسيا منذ بداية يناير الماضي، لكنه بدأ يتراجع منذ منتصف أبريل الماضي.

وبدأت في 14 فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.

وبلغت نسبة الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح 9ر6 % حتى اليوم، فيما بلغت نسبة الذين تلقوا بجرعتين من اللقاح 9ر3%.