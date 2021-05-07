شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح للفئات الأكثر عرضة للخطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الفريق الوطني الطبي في البحرين للتصدي لفيروس كورونا نه سيتم الانتقال إلى مرحلة جديدة وذلك بحسب البروتوكولات الطبية حيث سيتم تقديم جرعة ثالثة معززة للتطعيم المضاد لفيروس كورونا، مواصلةً للجهود المبذولة ضمن الحملة الوطنية للتطعيم بما يسهم في حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، مؤكدًا استمرار الحملة الوطنية للتطعيم في تحقيق أهدافها وفق المسارات التي تضمن توفير التحصين للمجتمع والقضاء على الفيروس.

وأشار الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا إنه تم الوصول إلى مستويات عالية من التحصين المجتمعي حيث بلغت نسبة المؤهلين ممن أخذوا التطعيم من سكان مملكة البحرين حتى الان 44% بما يفوق النصف مليون شخص.

وحدد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا مواعيد أخذ الجرعة الثالثة حسب الفئات المختلفة بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل فئة، حيث ستكون بعد 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية للفئات الأكثر عرضة للخطر، وهم المواطنون والمقيمون من كبار السن البالغين من العمر 60 عاماً فما فوق، ومن يعانون من السمنة المفرطة وأمراض نقص المناعة، بالإضافة إلى العاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية.

أما بالنسبة لباقي المواطنين والمقيمين من غير الفئات المذكورة فسيكون موعد الجرعة الثالثة المعززة من التطعيم بعد 12 شهراً من أخذ الجرعة الثانية.

وأوضح الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أنه قد يتم تغيير نوع التطعيم في الجرعة الثالثة أو الإبقاء على نفس نوعية التطعيم بالجرعتين الأولى والثانية وذلك حسب التوصيات التي سيصدرها في هذا الشأن لاحقًا، كما دعا جميع المتعافين غير الحاصلين على التطعيم للتسجيل وأخذ اللقاح بعد 3 أشهر من التعافي لضمان استمرار تكوين المناعة اللازمة في الجسم ضد الفيروس.