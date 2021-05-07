سيطرات مؤقتة تطيح بأصحاب سيارات مظللة ودراجات مخالفة في النجف

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الجمعة، اعتقال سائقي سيارات ذات زجاج مظلل ودرجات نارية مخالفة في عموم المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "دوريات النجدة انتشرت في عموم التقاطعات والأماكن المكتظة بالسكان من اجل تأمين الحماية للمواطنين والقاء القبض على اصحاب السيارات والدراجات المخالفة للقانون، حسب توجيهات قائد شرطة النجف اللواء فائق فليح حسن الفرعون".



وأضافت، أن "سيطرات مؤقتة نصبت في عموم قواطع المسؤولية، وتم خلال هذه الممارسة، إلقاء القبض على اصحاب السيارات المظللة والدراجات النارية التي لا تحمل اوراقا ثبوتية ومساعدة المواطنين في الحالات الانسانية من خلال الاتصال على الرقم المجاني 104".

