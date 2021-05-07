دولة مجاورة تعلن العودة التدريجية لفتح المدارس والجامعات

وقال البلبيسي: إن "هناك انخفاضا مستمرا في أعداد الاصابات ونسب الفحوصات الإيجابية، وعدد الوفيات، والحالات النشطة وكل المؤشرات تدل على وضع جيد ولكنه ليس مطمئنا وعلينا عدم التراخي والانتباه جيدا للوضع الوبائي والاستمرار بالالتزام".وأضاف أن "الحكومة بدأت بمنح اللقاح للمعلمين وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات".

ولفت البلبيسي إلى أن "الحكومة تخطط لتلقيح 3 ملايين مواطن نهاية شهر حزيران/ يونيو و5 ملايين حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر.

