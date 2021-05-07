شرطة بغداد تعلن نتائج ممارساتها الأمنية خلال 24 ساعة

وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "مفارز مديرية شرطة بغداد الرصافة ألقت القبض على متهم بالقتل، بالإضافة إلى القبض متهم بالتزوير، وكذلك نفذت ( ٢٤ ) أمرا للقبض وفق مواد قانونية مختلفة، فيما تم إلقاء القبض على( ١٩ ) متهما وفق مخالفات ومواد قانونية أخرى".وأشارت إلى "تنفيذ مفارز مديرية شرطة بغداد الكرخ (١٧) أمرا للقبض وفق مواد قانونية مختلفة، فيما تمكنت مفارز أفواج طوارئ بغداد من العثور على عبوة لاصقة، وكذلك القبض على حائز سلاح غير مرخص، والعثور على فتاة ضالة، فيما تمكنت مفارز مديرية شؤون السيطرات من القبض على متهم بالإرهاب، وضبط (٢٣) مخالفا مع عجلة، و(٣) عجلات تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد، وأيضا القبض على متهم وفق المادة ٢٩٥ ق ع".

وأضاف البيان، أن "مفارز قسم شرطة أمانة بغداد تمكنت من إزالة (٢٥) تجاوزا، وضمن حملتها لمكافحة ظاهرة التسول ألقت مفارز شرطة بغداد القبض على (٢٠) متسولا".

