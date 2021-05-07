ضبط أدوية مهربة في سيطرة الناي بديالى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الجمعة، العثور على أدوية مهربة في سيطرة الناي بمحافظة ديالى.

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "العاملين على اجهزة فحص المركبات عجلة الفحص (m60) في سيطرة الناي في محافظة ديالى واثناء عمليات التفتيش للعجلات المارة في السيطرة وجدت اشارة على احدى عجلات الحمل".



وأشارت إلى أنه "بعد اجراء عملية التفتيش اليدوي تم العثور على (88) كارتون ادوية مهربة بدون موافقات وزارة الصحة تم تسليمها اصوليا الى الجهات المختصة".

