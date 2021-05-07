هيئة محلفين تتهم أربعة ضباط شرطة سابقين في وفاة الأمريكي جورج فلويد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أظهرت وثائق محكمة جرى الكشف عنها اليوم الجمعة أن هيئة محلفين اتحادية كبرى بمدينة منيابوليس الأمريكية وجهت الاتهام لأربعة ضباط شرطة سابقين بحرمان الأمريكي الأسود جورج فلويد من حقوقه المدنية خلال احتجازه العام الماضي في واقعة أفضت إلى وفاته.

ووصفت لائحة الاتهام الأربعة بالمدعى عليهم واتهمتهم بحرمان فلويد من حقه الدستوري بألا يحرم من حريته بدون إجراءات قانونية تشمل حصوله على احتياجاته الطبية.

وتقول لائحة الاتهامات "كان المدعى عليهم ينظرون إلى جورج فلويد وهو ممدد على الأرض وفي حاجة واضحة للرعاية الطبية، وتعمدوا عدم تقديم المساعدة له".

وفي الحادث الذي وقع يوم 25 مايو أيار 2020 ووثقه مقطع فيديو، جثم الضابط السابق ديريك تشوفين بركبته على رقبة فلويد، وهو أمريكي أسود، لأكثر من تسع دقائق خلال قيامه مع ثلاثة ضباط آخرين بإلقاء القبض عليه لاستخدامه ورقة نقدية مزيفة.

وأثارت وفاة فلويد موجة من الاحتجاجات العام الماضي ضد العنصرية ووحشية الشرطة في العديد من مدن الولايات المتحدة وحول العالم.

وأدين تشوفين بالقتل في ولاية مينيسوتا الشهر الماضي. وطلب محاموه إعادة المحاكمة بدعوى وجود أخطاء قانونية في المحاكمة.