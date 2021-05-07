شكرا لقرائتكم بعد "الرمان" و"المكدوس".. ضبط مخدرات بمطار بيروت مخبأة بطريقة مبتكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تمكنت السلطات اللبنانية، اليوم الجمعة، من إحباط عملية تهريب قرابة 60 كيلوغراماً من مادة الحشيش عبر مطار بيروت الدولي، كانت معدة للتوجه نحو أمستردام في هولندا.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن دائرة الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي تمكنت من ضبط ما يقارب 60 كلغ من مادة الحشيش مخبأة ضمن أدوات نحاسية للزينة، في محاولة لتصديرها إلى العاصمة الهولندية، أمستردام.

وكانت السعودية قد ضبطت شحنة مخدرات كبيرة أيضا مخبأة داخل سيارات تحمل خضاراً وفواكه الرمان قادمة من لبنان في أبريل الماضي.

وأعلنت السعودية بعدها أنها حظرت دخول الفواكه والخضار من لبنان أو نقلها عبر أراضيها إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات إلى السعودية.

كما ضبطت عناصر من المخابرات اللبنانية شحنة مخلل "المكدوس" قبل تصديرها إلى أستراليا، واستخراج كمية ضخمة من مخدر الكوكايين بداخلها.

شحنة آلات صنع الحلويات

كما أعلنت السلطات اليونانية، السبت، أنها تلقت مساعدة من المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، أسفرت عن ضبط أكثر من 4 أطنان من الحشيش المخدر مخبأة في شحنة آلات صنع الحلويات، كانت متجهة من لبنان إلى سلوفاكيا.

وتكللت جهود السلطات اليونانية بالنجاح في ضبط 4.3 طن من الحشيش المخدر داخل حاوية بعد المساعدة السعودية، عطفا على المعلومات التي تلقتها فرقة الجرائم المالية في اليونان والواردة من إدارة مكافحة المخدرات الأميركية.

وكانت الحاوية قد وصلت إلى ميناء بيرايوس الرئيسي في اليونان، واحتوت على ثلاث آلات لصنع "الكب كيك"، وكان مقررا نقلها بالسكك الحديدية في 20 أبريل الجاري عبر مقدونيا الشمالية وصربيا والمجر إلى براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا بعد قدومها من لبنان، إلا أن الضربة الاستباقية للسلطات اليونانية بمداهمة الحاوية في 16 أبريل أحبطت تهريبها.