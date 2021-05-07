شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الآلاف يصلون «الجمعة الأخيرة» بالأقصى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - رويترز

صلى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، الجمعة الأخيرة، من شهر رمضان في المسجد الأقصى بمدينة القدس، وشارك كثير منهم بعدها في احتجاج، لدعم عائلات مهددة بالطرد من ديارها الواقعة في منطقة يدعي مستوطنون ملكيتهم لها.

وركزت خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ تيسير أبو سنينة على التوتر التي تشهده المدينة، بسبب دعوى قضائية تهدد بطرد عائلات تعيش في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية. وقال أبو سنينة: «سيبقى أهلنا صامدين صابرين في بيوتهم في أرضنا المباركة».

واحتج آلاف المصلين في المسجد، عقب الصلاة، على خطط الترحيل، ولوح كثير منهم بالأعلام.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل: «أوامر عمليات الإجلاء، إذا صدرت وتم تنفيذها، ستنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي بشأن القدس الشرقية».

وأضاف: «ندعو إسرائيل إلى وقف عمليات الإخلاء القسري فوراً، بما في ذلك الشيخ جراح، والكف عن أي نشاط يسهم في زيادة المناخ القسري».

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الجمعة، إن الفلسطينيين يقدمون نزاعاً عقارياً بين أطراف خاصة، باعتباره قضية وطنية من أجل التحريض على العنف في القدس. ورفض الفلسطينيون ما قالته الوزارة.

ووقعت اشتباكات بين إسرائيليين وفلسطينيين في حي الشيخ جراح خلال الليل.

وتشهد المحكمة العليا الإسرائيلية الاثنين، المقبل، جلسة بشأن قضية حي الشيخ جراح.والأغلبية الساحقة من سكان الشيخ جراح فلسطينيون، لكن الحي يحوي موقعاً يقدسه اليهود.