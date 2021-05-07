شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يقول إنه واثق من مقابلة بوتين قريباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه يتوقع أن يتمكن من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريباً، لكن ما زال يجري تحديد المكان والزمان.

وفي حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، قال بايدن إنه لا يزال يرغب في لقاء بوتين على الرغم من التعزيزات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا. وأضاف: «لا يؤثر ذلك في رغبتي بعقد اجتماع مباشر. كان لديه المزيد من القوات من قبل. إنه يسحب القوات».