شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا شبه بوتين لقاحات سبوتنيك بـ «الكلاشينكوف» ؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن اللقاح الروسي «سبوتنيك-في» المضاد لفيروس كورونا المستجد «يمكن الاعتماد عليه مثل بنادق كلاشينكوف».

وجاء ذلك خلال مؤتمر بالفيديو الخميس مع نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه مسؤولو الصحة في البلاد الخميس نسخة أحادية الجرعة من لقاح «سبوتنيك- في» أطلق عليها «سبوتنيك- لايت».

وتشير مقارنة بوتين إلى سلاح يعود إلى حقبة الاتحاد السوفييتي مازال شائعاً ومستخدماً على نطاق واسع حتى اليوم. وقد اقتبس بوتين تعليقاً أدلى به في الأصل طبيب نمساوي في وقت سابق من هذا العام حول فعالية اللقاح.

ويعمل لقاح «سبوتنيك- في» بطريقة مشابهة لتلك التي طورتها أوكسفورد أسترازينيكا وجونسون أند جونسون، حيث يستخدم فيروساً من النوع البارد الذي تم تصميمه ليكون غير ضار كحامل يقوم بإيصال جزء صغير من فيروس كورونا إلى الجسم.

وكان منتقدو إدارة بوتين متشككين عندما حصل اللقاح على موافقة تنظيمية سريعة في موسكو العام الماضي، لكن التجارب الأخيرة وجدت أنه يوفر مستويات عالية من الحماية ضد كوفيد- 19. وتم الآن ترخيص لقاح «سبوتنيك- في» ذي الجرعتين في عشرات البلدان الأخرى حول العالم.