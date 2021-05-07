شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريس يناشد الدول الكبرى تجنب «حرب باردة جديدة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، الجمعة، الدول الكبرى إلى بذل كل ما في وسعها من الجهود لمنع اندلاع حرب باردة من نوع جديد، وذلك في ظل تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.

ونقلت وسائل إعلامية عن جوتيريس قوله: «حذرت من مخاطر انقسام جيوستراتيجي جديد، وحدوث خلل في العلاقات بين القوى الكبرى. وذلك من شأنه أن يقود إلى تعقيد هائل للتعاون الدولي، ونحن أحوج ما نكون إليه. علينا تفادي نوع جديد من الحرب الباردة بأي ثمن كان».

وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن العلاقات بين موسكو وواشنطن عادت خلال السنوات القليلة الماضية إلى عهد الحرب الباردة، مشيراً إلى أن العقوبات، والمواجهة تجعل من الاضطراب في العالم، حالة مستمرة.

والشهر الماضي، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنّ العلاقات مع أمريكا باتت أسوأ مما كانت عليه في أوقات الحرب الباردة، بسبب الافتقار إلى الاحترام المتبادل، محذراً واشنطن من الرد بقوة في محاولة تجاوز «الخطوط الحمراء».