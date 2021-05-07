شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل تراجعاً في إصابات ووفيات كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو - رويترز

شهدت إيطاليا، الجمعة، تراجعاً في ضحايا فيروس كوورنا، بعدما رصدت 207 وفيات نزولاً من 258، الخميس، في حين انخفضت حالات الإصابة اليومية إلى 10554 مقابل 11807 في اليوم السابق.

وبلغت حصيلة وفيات إيطالياً منذ تفشي الجائحة على أراضيها أوائل العام الماضي، 122470 حالة. وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا، والسابعة على مستوى العالم، فيما بلغت حصيلة إصاباتها حتى الآن 4.09 مليون حالة.