شكرا لقرائتكم خبر عن عشرة قتلى وخطف طلاب في هجمات بنيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاجوس - أ ف ب

أسفرت هجمات شنها مسلحون في جنوب شرقي نيجيريا، عن مقتل عشرة أشخاص بينهم شرطيان، وخطف عدة طلاب، بحسب ما أعلنت الشرطة الجمعة.

وهاجم مسلحون، الخميس، مركز الشرطة في أوبوسي بولاية انامبرا، حيث قام الشرطيون بالرد. وقال الناطق باسم شرطة الولاية ايكنجا توشوكو في بيان، إن «عنصري شرطة دفعا الثمن الأقسى» مضيفاً أنه فتح تحقيق لمعرفة المنفذين.

وأشعل المهاجمون النار في قسم من المركز، وبسيارتين قبل أن يلوذوا بالفرار.

وفي حادث منفصل، صدت قوات الأمن هجوماً، ضد مركز شركة في ولاية إيمو المجاورة،وقتل ثمانية مهاجمين كما قال مصدر في الشرطة.

وفي حادث آخر في المنطقة نفسها بولاية آبيا، خطف طلاب وركاب حافلة من مجهولين مسلحين الأربعاء على طريق يؤدي إلى ولاية إيمو المجاورة.

وقال مفوض الإعلام في ولاية آبيا، جون أوكيي كالو، إن طلاباً من جامعة الولاية «صادفوا عصابة مسلحة اقتادتهم إلى الغابة المجاورة مع ركاب آخرين لم تعرف هوياتهم». وأوضح أن «اثنين من الطلاب تمكنوا من الفرار، لكن الآخرين لا يزالون محتجزين».

ويشهد جنوب شرقي نيجيريا منذ الأسابيع الماضية تصاعداً في الهجمات التي تستهدف قوات الأمن، وتنسبها السلطات إلى عناصر «شعب بيافرا الأصلي» وهي مجموعة انفصالية تنشط من أجل استقلال منطقة بيافرا.

وتشيع عمليات الخطف مقابل فدية في نيجيريا، خاصة في وسط غرب وشمال غرب البلاد، حيث استهدفت الهجمات في الأشهر الماضية طلاباً وتلاميذ بالمئات.