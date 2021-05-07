شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم في أسبوع.. شراء مؤسسي وصعود جماعي للعقار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

استعادت الأسهم المحلية نغمة المكاسب على صعيد أسبوعي، بفعل عمليات شراء مؤسساتية انتقائية استهدفت أسهماً ثقيلة في العقار والبنوك والاتصالات والاستثمار، وذلك على وقع تباين أداء النتائج الفصلية للشركات. وفي ظل ترقب الإعلان عن المزيد من نتائج شركات العقار، لاسيما القيادية منها مثل: «الدار» و«إعمار العقارية»، فقد شهدت أسهم القطاع صعوداً جماعياً في أسبوع، الأمر الذي دعم ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.24%، بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي 1.47% وسط ثبات أداء البنوك بشكل عام.

ضخت المحافظ الاستثمارية في الأسواق صافي استثمار بلغ 107 ملايين درهم كمحصلة شرائية توزعت بواقع 59.58 مليون درهم محصلة شراء في سوق دبي و47.4 مليون درهم في سوق أبوظبي.

واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية قدرها 6.55 مليار درهم تركزت 90% منها في سوق أبوظبي بما يعادل 5.878 مليار درهم، و673.2 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.48 مليار سهم، توزعت بواقع 942.9 مليون سهم في أبوظبي و537.17 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 19.8 ألف صفقة.

وشكلت سيولة أسهم «أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة» و«الدار» 67% من الإجمالي بما يعادل 4.4 مليار درهم.

سوق دبي

وسجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 2.25% إلى مستوى 2663.93 نقطة مع ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية كافة.

وارتفع قطاع البنوك 0.5% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.9% فيما أغلق «الإمارات دبي الوطني» عند مستواه السابق.

وصعد قطاع العقار 4.52% مع صعود «إعمار العقارية» 4.8% و«إعمار للتطوير» 6.9% و«إعمار مولز» 4.9% و«الاتحاد العقارية» 2.65% و«ديار» 1.5% و«داماك» 2.5%.

وارتفع قطاع الاستثمار 3.85% نتيجة ارتفاع «دبي للاستثمار» 4.5% و«دبي المالي» 2.8%.

وصعد قطاع النقل 2.32% بعد صعود «العربية للطيران» 0.78% و «أرامكس» 3.8% مقابل نزول «الخليج للملاحة» 4.5%.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة أسبوعية بلغت 1.74% عند مستوى 6152 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والسلع.

وارتفع قطاع البنوك 1.7% نتيجة ارتفاع «أبوظبي الأول» 2.11% و «أبوظبي الإسلامي» 4.14% أمام نزول «أبوظبي التجاري» 0.48%.

وزاد قطاع العقار 1.55% مدفوعاً بارتفاع «الدار» 1.42% و «رأس الخيمة العقارية» 3.91%.

وارتفع قطاع الاستثمار 3.62% بفعل ارتفاع «العالمية القابضة» 3.64% و«إشراق» 1.6% و «الواحة كابيتال» 4.31%.

وارتفع قطاع الاتصالات 1.32% مع ارتفاع سهم «اتصالات» «بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الطاقة 1.25% بفعل ارتفاع «طاقة» 0.74% و «أدنوك للتوزيع» 4.64% على الرغم من نزول «دانة غاز» 6.29%.

توجه السيولة

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تزعم القائمة «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 1.5 مليار درهم مغلقاً عند 14.54 درهم، تلاه «العالمية القابضة» بتداولات قرب 1.5 مليار درهم أيضاً مغلقاً عند مستوى 94 درهماً، ثم «الدار العقارية» الذي اجتذب 1.37 مليار درهم وأقفل سعره عند مستوى 3.56 درهم.

وفي سوق دبي، تزعم التداولات «إعمار العقارية» ب147.075 مليون درهم مغلقاً عند 3.91 درهم، تلاه «إعمار مولز» بتداولات قدرها 76 مليون درهم وأقفل سعره عند 1.93 درهم، ثم «دبي الإسلامي» باستقطابه 64.2 مليون درهم وإغلاقه عند 4.49 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وسجل «رأس الخيمة للدواجن» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي خلال أسبوع بنسبة 14.94% مغلقاً عند مستوى 1.77 درهم، تلاه «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» بارتفاعه 11.1% إلى مستوى درهم واحد، ثم جاء في المرتبة الرابعة سهم «الشارقة للأسمنت» بصعوده 8.57% وإغلاقه عند 0.76 درهم.

وفي المقابل، سجل «بلدكو» التراجع الأكثر بنسبة 15.38% ليغلق عند مستوى 0.176 درهم، تلاه «مخازن زي» بتراجعه 10% وإقفاله عند مستوى 9 دراهم، ثم «العربي المتحد» بانخفاضه 10% وإغلاقه عند 0.747 درهم.

وكان في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي «الإمارات للمرطبات» بنسبة 45.7% مغلقاً عند 6.85 درهم، تلاه «اكتتاب» بارتفاعه 24.87% إلى 0.241 درهم، ثم «عمان للتأمين» بصعوده 14.8% ليغلق عند 2.47 درهم.

وعلى العكس، انخفض «الخليج للملاحة» 4.5% إلى 0.315 درهم، تلاه في التراجع «شعاع كابيتال» بنسبة 2.87% ليغلق عند 0.609 درهم، ثم «دي إكس بي» بهبوطه 2.5% وإغلاقه عند 0.07 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 82.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.1 مليون درهم محصلة شراء العربي 80.4 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 82.5 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 7.8 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و74.7 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 178.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 28.2 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و150.47 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 178.7 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 14.65 مليون درهم محصلة بيع العرب و164 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

هذا واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء في أسبوع، بصافي استثمار بلغ 107 ملايين درهم محصلة شراء، منها 59.58 مليون درهم محصلة شراء في سوق دبي و47.4 مليون درهم محصلة شراء في سوق أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 107 ملايين درهم محصلة بيع توزعت بواقع 59.58 مليون درهم محصلة بيع في دبي و47.4 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.