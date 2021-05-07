شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحسان الخيرية» تكرم 30 طالباً يتيماً لتفوقهم دراسياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أكد الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي، الرئيس التنفيذي لـ«جمعية الإحسان الخيرية»، أهمية تكريم الأيتام المتفوقين والمتميزين دراسياً، تزامناً مع احتفال الدولة بـ «يوم زايد للعمل الإنساني»، وبث روح المنافسة العلمية بين المقيدين لديها من الأيتام، وتماشياً مع مبادرة تمكين الأيتام التي أطلقها سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي؛ بهدف دمجهم في المجتمع؛ ورعايتهم الشاملة وتأهيلهم نفسياً وعلمياً وصحياً واجتماعياً.

جاء ذلك خلال تكريم «جمعية الإحسان الخيرية» 30 يتيماً من المتفوقين دراسياً، بدعم من دائرة أوقاف الشارقة؛ حيث قدمت مبالغ مالية وهدايا عينية؛ بهدف بث روح التميز والتفوق العلمي بينهم.

وأفاد الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي لـ«جمعية الإحسان الخيرية»، أن الجمعية تسعى إلى تشجيع طلاب العلم من الأيتام، وتحفيزهم لمواصلة طريقهم العلمي، وتذليل كافة العقبات أمامهم، موضحاً أن كفالة الأيتام جزء أساسي من مشاريع الجمعية.

وثمن جهود دائرة أوقاف الشارقة ودورها؛ المتمثل في خدمة المجتمع بكل شرائحه وفئاته، خصوصاً في شهر رمضان الفضيل.