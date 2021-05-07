شكرا لقرائتكم خبر عن مدن أوروبية تستحق الزيارة بداية فصل الصيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتبر شهر يونيو/حزيران شهراً رائعاً في بداية فصل الصيف، وقبل قدوم موجة الحر التي تليه، فالحدائق خضراء والريف مفعم بالحيوية، ومناطق الجذب السياحي تضج عادة بالزوار في هذا الشهر الجميل.

وخلال شهر يونيو/حزيران تحتضن المدن الأوروبية الصيف مع شرفات المقاهي وساحات المطاعم والحدائق المفتوحة للنزهات، إضافة إلى المدن الساحلية التي تستعرض شواطئها الجذابة للاستمتاع قدر الإمكان في ظل طقس معتدل.

لقد اخترنا هنا بعض المدن المفضلة للسياح والتي ستجلب شيئاً إضافياً إلى عطلتك المخطط لها في هذا الشهر، سواء أكان ذلك بسبب الطبيعة الغنّاء أم المناطق المحيطة، والأحداث الخاصة المرافقة، و يدعم كل ذلك قرارك الخاص باختيار هذه المدن عند زيارة أوروبا في يونيو/حزيران، فضلاً عن العديد من الأسباب الأخرى التي تجعلك تستمتع بشهر مميز في القارة العجوز. رحلة سعيدة.

"أوسلو" عاصمة النرويج الخضراء

عادة تستحوذ أوسلو على قدر كبير من الاهتمام عندما يتعلق الأمر بتمضية إجازة صيفية فريدة تنتشر في أوسلو، المدينة الأسرع نمواً في أوروبا وأكثرها خضرة، الحدائق الخلابة، والنقل المحلي الصديق للبيئة والمضائق البحرية ذائعة الصيت، وتمتلك العاصمة النرويجية أيضاً واحدة من أكثر خطوط السكك الحديدية الجذابة في العالم، كما أن واجهتها المائية المتلألئة تتزين بالمطاعم والمحلات التجارية، والمقاهي العصرية، إضافة إلى دار أوبرا أوسلو، تلك الأيقونة المعمارية الأشبه بقطعة جليدية، مروراً بتاريخ المدينة غير العادي مع الفايكنج.وفي الصيف، يستمتع النرويجيون بالخروج من منازلهم بأعداد كبيرة لملامسة دفء الطبيعة وسط نهار طويل مليء بالأحداث الشيّقة، ولا يعودون قبل منتصف الليل.

«ليختنشتاين» قلب الطبيعة الأوروبية

قلعة فادوز هي القصر والمقر الرسمي لأمير ليختنشتاين

«ليختنشتاين» ليست فقط واحدة من أصغر البلدان في العالم، ولكنها أيضاً واحدة من الدول القليلة غير الساحلية. ورغم صغر حجمها شهد السفر إليها تدفقاً هائلاً خلال السنوات القليلة الماضية بفضل روعة ما تتمتع به تلك الوجهة الساحرة من مشاهد خلابة وتجارب سياحية ممتعة، فضلاً عن موقعها الجميل الذي يتوسط النمسا وسويسرا، ما يجعلها وجهة مثالية لتذوق قليل من الريف الأوروبي الرائع، من جبال ووديان خضراء، إضافة إلى نهر الراين، وتعتبر عاصمتها الصغيرة «فادوز» نقطة انطلاق لرحلات الاستكشاف المثيرة، وممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة، وركوب الدراجات في الجبال المحيطة.

«إيكس إن» رومانسية بنكهة فرنسية

مقاه تتوسط المباني القديمة في مدينة إيكس إن بروفانس

قليلة هي المناطق التي تخلق مزاجاً صافياً، وعادة ما يكون رومانسياً أو حنيناً إلى الماضي، و«إيكس إن بروفانس» في جنوب فرنسا واحدة من تلك المناطق حول العالم. تُعد المدينة الفرنسية وجهة سياحية جذابة ذات طابع خاص، حيث نمط الحياة البطيء والأجواء الهادئة والجمال الطبيعي والمناخ الرائع المشمس.

وتتميز «إيكس إن بروفانس» بمنازلها ذات اللون البرتقالي المحترق.

ووجود العديد من القصور الأرستقراطية القديمة المثيرة للإعجاب ومئات النوافير، وهناك توجد المدينة القديمة وحي مازارين التاريخي، فضلاً عن مجموعة مختارة من المتاحف والمعارض الفنية.

«بريستول» مدينة الجداريات في المملكة المتحدة

رسم الجداريات في «بريستول»

«بريستول» مدينة شابة ونابضة بالحياة، وموطن لأشهر فناني الشوارع في العالم، فهي تشجع على رسم الجداريات لتزيين المباني والمنازل القديمة، مما يزيد من روعة الأجواء الفنية، وفي شهر يونيو/حزيران من كل عام، يقام مهرجان «أبفيست» على طول «نورث ستريت»، حيث يجتمع الفنانون من جميع أنحاء العالم، ويغطي الفن كل منزل تقريباً، إضافة إلى وجود الأكشاك التقليدية والحرف اليدوية وأطعمة الشوارع والموسيقى، وتمتلك «بريستول» مزيجاً رائعاً من مناطق الجذب التي تجعلها وجهة عائلية مثالية بما في ذلك حديقة الحيوان، والمواقع التاريخية والتراثية، والمتاحف الغنية، وجسر برونيل الأنيق، وصالات العرض والمراكز التجارية.

«ريكيافيك» شمس منتصف الليل

وسط مدينة ريكيافيك

«ريكيافيك» عاصمة آيسلندا الواقعة في أقصى شمال العالم وأكبر مدنها، تعَدّ البوابة لبقية الجزيرة، وهي من المدن الغنية بالمناطق الطبيعية الخلابة، إذ ستتمكن فيها من رؤية الكثير من المضائق والأرخبيلات والجبال والشلالات والغابات والبحيرات وغيرها، ولدى هذه المدينة الكثير من عوامل الجذب السياحية الفريدة والطبيعية، ومنها فرصة رؤية الشمس في منتصف الليل، فبدلاً من مشاهدة أضواء الشفق القطبي المذهلة شتاء، تُعد «ريكيافيك» من المدن القليلة التي تغرب فيها الشمس بعد الساعة 12 صباحاً في فصل الصيف، كما أنها من المدن الأكثر أماناً في العالم.

«بازل» عنوان الثقافة السويسرية

جسر خشبي على نهر الراين يفصل بين سويسرا وليختنشتاين

هي الاسم المرادف للفن إلى حد كبير، وفي شهر يونيو/حزيران بالتحديد تنفجر المدينة عادة في عدد لا يحصى من الأحداث الفنية وأبرزها معرض «آرت بازل» الفني العالمي مع اكتشاف متاحفها الرائعة، علاوة على احتفالات الكرنفال الشاعرية، وكل ذلك يجعل من «بازل» عاصمة ثقافية لسويسرا.«بازل» محطة رائعة لأي مسافر يشق طريقه عبر القارة العجوز، حيث يمكنك الاستمتاع بمأكولاتها المتنوعة أو السباحة في نهر الراين العظيم صيفاً، وتمضية بعض الوقت في المشي في وسط المدينة التاريخي، وزيارة حديقة الحيوانات المذهلة والكاتدرائيات ذات التصاميم الجميلة.

«بلباو» مركز الفنون في إسبانيا

الفن المعماري لمتحف جوجنهايم

قد يكون الجو حاراً نسبياً في «بلباو» صيفاً، ولكن في يونيو الأمر مختلف تماماً، إذ ينتابك شعور رائع وأنت تمشي في الهواء الطلق في جميع أنحاء المدينة، حيث تنبثق الأكشاك والمحلات، ويظل متاحف ومعارض ومقاهٍ ومطاعم عديدة مشرعة أبوابها طوال الليل، ما يخلق جواً ساحراً حتى الصباح.

ربما لا تشتهر«بلباو» بالجمال الطبيعي مثل باقي مدن إسبانيا، لكنها مركز مهم للفنون الجميلة، وتطورت خلال العقود الأخيرة من مدينة صناعية إلى وجهة سياحية جذابة، وخاصة بعد إضافة مجموعة من المباني الحديثة التي تم تصميمها من قبل مهندسين ومصممين عالميين مثل متحف «جوجنهايم» ذي التصميم المعماري المبتكر. كذلك تفتخر المدينة بمطاعمها الفاخرة مع خمسة مطاعم حائزة على «نجمة ميشلان»، والتي تقدم أرقى المأكولات العالمية.

«كومو» بوصلة المشاهير في إيطاليا

بحيرة كومو في إيطاليا

هي مدينة شمال إيطاليا وعاصمة مقاطعة «كومو» في إقليم «لومبارديا»، وتحيط بها بحيرة ساحرة لتكون ملاذاً صيفياً مثالياً لجميع أنواع المسافرين الباحثين عن الهدوء والسكينة والاستمتاع بحمامات الشمس الدافئة على شاطئها ورؤية القرى الجميلة المتناثرة على ضفافها.

تتميز المدينة باحتوائها على الكثير من التجارب الممتعة والفرص الترفيهية المثيرة للاهتمام بالقرب من سفوح جبال الألب السويسرية التي تغطي خلفية المشهد.

ويمكنك استئجار قارب والإبحار على طول الشواطئ المحاطة بأشجار النخيل، ومشاهدة المنتجعات الرائعة والعقارات الفارهة حول البحيرة والمملوكة للأثرياء ومشاهير العالم. في يونيو/ حزيران، يكون الجو دافئاً بدرجة كافية للسباحة والألعاب المائية ورؤية المعالم السياحية والفعاليات السنوية مثل مهرجان سان جيوفاني الذي يقام في هذا الشهر من كل عام.