شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في شهرين إثر بيانات التوظيف الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبط الدولار إلى أقل مستوى في أكثر من شهرين اليوم الجمعة بعد أن جاءت بيانات الوظائف الأمريكية لشهر أبريل نيسان أدنى كثيرا من التوقعات مما أضعف الآمال بأن يؤدي تعاف اقتصادي قوي إلى أسعار فائدة أعلى في وقت قريب.

وقالت وزارة العمل اليوم في تقريرها الذي يحظى بالمتابعة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 266 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي بعد أن زادت 770 ألفا في مارس/ آذار.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة الوظائف نحو 978 ألفا.

ومقابل سلة من العملات الرئيسية، بلغ مؤشر الدولار 90.561، منخفضا 0.34 بالمئة بعد أن هبط إلى 90.338، الأدنى منذ 26 فبراير شباط، عقب صدور تلك البيانات.

وقال بوريس شلوسبرج، العضو المنتدب لإستراتيجة سوق الصرف لدى بي.كيه لإدارة الأصول «الدولار يتلقى الصفعات هذا الصباح.»

وارتفع اليورو 0.44 بالمئة إلى 1.21140 دولار. وصعد الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة مسجلا 1.3933 دولار.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك، «هذا تقرير بيانات واحد فحسب، لكنه غير تفكير كثير من المتعاملين في الطريقة التي سيتحقق بها التعافي».

ودفع تسارع أكثر من المتوقع للصادرات الصينية في أبريل نيسان ونمو الواردات إلى أعلى مستوى في عشر سنوات اليوان وأسواق الأسهم الآسيوية للارتفاع.

وصعد اليوان إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين أمام الدولار ويتجه لتسجيل أطول فترة المكاسب الأسبوعية منذ سبتمبر أيلول مدفوعا ببيانات التجارة القوية وضعف الدولار.

وبلغ مؤشر إم.إس.سي.آي لعملات الأسواق الناشئة اليوم مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 1732.79، مدعوما بمكاسب اليوان.

وارتفع الدولار الكندي 0.27 بالمئة إلى 1.2185 للدولار الأمريكي بعد أن ارتفع أمس الخميس لأعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.

وصعد الدولار الأسترالي 0.19 بالمئة مسجلا 0.77995 دولار أمريكي، معوضا خسائره في وقت سابق من الجلسة.

وعلى صعيد العملات المشفرة، زادت إيثر 0.51 بالمئة إلى 3507.92 دولار بعد أن وصلت لأعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الخميس. وارتفعت بِيتكوين 1.4 بالمئة مسجلة 57 ألفا و237.60 دولار.

(رويترز)