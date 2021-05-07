شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية تنسيقية الأحزاب" تقدم ورقة بحثية حول إيجابيات وسلبيات غلق المتاجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت لجنة الإدارة المحلية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورقة بحثية حول إيجابيات وسلبيات الغلق المبكر للمتاجر فى ظل انتشار وباء كورونا على القطاعات المختلفة فى الدولة، جاء فى الورقة أن غلق المتاجر يؤدى إلى خفض عدد الإصابات اليومية بفيروس كوفيد 19، بالإضافة لعدد من الإيجابيات منها مساعدة جهاز المحليات على استكمال المشروعات المفتوحة، والحد من التلوث.

وكشفت الورقة عن أن قرارات الغلق أو اعتماد حظر التجوال لفترات طويلة قد يؤدى لبعض السلبيات أبرزها قطع مورد العيش للعمالة المؤقتة اليومية وزيادة التكاليف على الموازنة العامة للدولة، مضيفة أنه طبقًا للمجلس القومى للأجور تقدم 6 مليون شخص للحصول على الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة، هذا بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية للقطاعات المختلفة ومنها: قطاع السياحة والطيران.

وتوصلت الورقة إلى أنه مع ازدياد أعداد الإصابات فإن الحل الأمثل هو تطبيق الإغلاق الجزئى عن طريق بعض المحاور منها:

1- إغلاق محافظات بعينها على حسب وتيرة زيادة الأعداد بكل محافظة.

2- التركيز على المحافظات السياحية فى عمليات محاصرة المرض ومنها: جنوب سيناء والأقصر وأسوان والجيزة.

3- إجراء مسحات إجبارية لجميع المسافرين سواء المغادرين أو القادمين بالمطارات.

4- تفعيل غرامة عدم ارتداء الكمامة.

5- تقليل التكدسات بالمصالح الحكومية والتوعية بالطرق الإلكترونية للتعامل معها.

6- تطبيق فعلى لعملية الدراسة عن بعد بداية من تدريب المدرسين إلى وضع برامج مخصصة لكل المراحل.

7- وضع خطة قومية لتوفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا وإعلانها فى مؤتمر صحفى عالمى سوف يؤثر بشكل كبير على حجم السياحة القادمة.

8- زيادة التركيز على الوسائل الإعلامية فى نشر التوعية الدائمة ومخاطر الإصابة وكيفية التعامل معها بما فى ذلك بروتوكول العزل المنزلي.