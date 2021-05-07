شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم التمويل.. أبرز مهام دعم صندوق مشروعات المؤسسات الأهلية بالقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقم 104 لسنة 2021، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، عددا من الاختصاصات والأهداف لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وفيما يلى نستعرض هذه الاختصاصات والأهداف وفقا لنص اللائحة التنفيذية للقانون.

وتنص المادة (173) على:

يهدف الصندوق إلى توفير الدعم المـالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام القانون، ويتولى الصندوق الآتي :

- تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمـالية والإدارية لها .

- إعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التي ينتمون إليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتمـاعي التطـوعي .

- إقامة المشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية بهدف تنمية موارده .

- إتاحة تمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات لتنفيذ مشروعات قومية تماشيًا مع استراتيجية الدولة .

- تمويل برامج التدريب لرفع قـدرات وتنمية مهــارات العاملين بالجهــة الإدارية ذات الصلة والمتطوعين.