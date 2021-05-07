التعليم: امتحان تكميلي لطلاب 3 إعدادي قبل يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أنه سيتم عقد امتحان تكميلي لطلاب الصف الثالث الإعدادي، الذين لم يجتازوا امتحان الفصل الدراسي الأول أو تغيبوا بعذر قهري.

وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحان الفصل الدراسي الأول 7 مارس الماضي، بنظام امتحان مجمع شامل في جميع المواد الأساسية في يوم واحد.

وأضاف حجازي لـ"مصرواي"، أنه تحديد موعد الامتحان التكميلي غير مركزي، موضحًا أن المديريات التعليمية هي التي تحدد موعد، على أن يتم قبل امتحان شهر يونيو بشكل كاف.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسؤولية المديريات التعليمية عن إعداد الجداول الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي بداية من شهر يونيو واعتماد النتائج من المحافظ.

وتعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل لطلاب شهادة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي، بالمنزل، على أن تتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية.

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