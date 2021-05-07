أمريكا: زيادة إصابات كورونا بنسبة 1ر0% خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):

أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 1ر0% خلال 24 ساعة حتى الساعة 0621 صباح اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، ليصل العدد الإجمالي إلى 6ر32 مليون حالة إصابة.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني بنفس قدر متوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، وهو 1ر0%.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، حيث بلغ 75ر3 مليون حالة، بتغير طفيف عن التوقيت نفسه أمس.

وشهدت ولاية ماين زيادة بنسبة 5ر0% في الإصابات عن الوقت نفسه أمس، ليرتفع الإجمالي بها إلى 63 ألفا و176 حالة.

وشهدت ولاية ميشيغان تسجيل أكبر عدد من الوفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ، وهو 123 شخصا.