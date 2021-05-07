وزير الصحة الألماني: تجاوزنا الموجة الثالثة لفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الجمعة، أن بلاده تجاوزت الموجة الثالثة من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، مشيرا إلى أن عدد الإصابات يتراجع مرة أخرى، لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع.

وقال شبان - خلال مؤتمر صحفي اليوم وفقا لـ "دويتشه فيله" - إن بلاده ستسمح باستخدام لقاح "أسترازينيكا" للوقاية من (كوفيد-19) مع كل البالغين من كل الأعمار وتهدف لبدء إعطاء اللقاح للفئات العمرية بين 12 و18 عاما بنهاية أغسطس مع سعيها لتسريع وتيرة حملة التطعيم.

من جهته، قال لوتار فيلر رئيس معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض - خلال المؤتمر اليوم - إنه "منذ نهاية أبريل، تتراجع الأرقام بشكل طفيف"، مؤكدا أن سلوك الألمان الذين خففوا من التواصل الاجتماعي ساهم كثيرا في هذا التحسن.. واعتبر أن تسريع حملة التطعيم يشكل نبأ سارا جدا.

وتلقى حوالى 7,3 مليون شخص الجرعتين من اللقاح وتلقى أكثر من 26 مليونا جرعة أولى، وبعد بداية بطيئة، تسارعت حملة التلقيح في ألمانيا وبات عدد الجرعات اليومية يتجاوز حاجز المليون جرعة.

ووافق مجلس الولايات في ألمانيا (البوندسرات) اليوم على مشروع قانون يسمح لمن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" أو الذين تعافوا من المرض، بقضاء عطلة نهاية الأسبوع دون قيود، والسماح لهم بالالتقاء في أعداد غير محدودة، ولن يتم احتسابهم ضمن العدد الإجمالي عند مقابلة آخرين لم يتم تطعيمهم.. كما سيتم إلغاء القيود المفروضة على الخروج من المنزل بعد العاشرة مساءً بالنسبة للأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح أو المتعافين، ورغم ذلك سيتعين على هؤلاء الأشخاص الالتزام بارتداء الكمامة وبقواعد التباعد الاجتماعي.