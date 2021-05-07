بتهمة ”التعذيب“ … القضاء الإسباني يستدعي زعيم البوليساريو إبراهيم غالي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - مايو - 2021 7:06 مساءً

أعلن متحدث باسم المحكمة الإسبانية العليا اليوم الجمعة، أن زعيم جبهة بوليساريو الانفصالية الذي نُقل للعلاج في البلاد والمرفوعة بحقه دعوى بتهمة ”التعذيب“، استدعي للمثول في الأول من حزيران/ يونيو أمام القضاء الإسباني.

في تصريح لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم المحكمة التي تتخذ مقرا في مدريد: ”إن إبراهيم غالي استدعي للمثول في الأول من حزيران/ يونيو“، منهيا بذلك غموضا استمر أياما.

وأكد مصدر قضائي معني بشكل مباشر بالقضية لوكالة فرانس برس يوم الإثنين، أنه تم استدعاء غالي للمثول أمام القضاء يوم الأربعاء، وهو خبر نشرته أيضا وسائل إعلام إسبانية عديدة، لكن المحكمة الوطنية العليا نفت الأمر الأربعاء.

من المنتظر الاستماع إلى زعيم بوليساريو بخصوص شكوى ”التعذيب“، التي رفعها فاضل بريكة المنشق عن الجبهة والحاصل على الجنسية الإسبانية.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإسبانية العليا، تحققت الشرطة من هوية الشخص الذي تم إدخاله إلى مستشفى في لوغرونيو شمال البلاد وتأكدت أنه إبراهيم غالي.

وأوضح أن عقد جلسة الاستماع في الأول من حزيران/ يونيو سيعتمد على حالته الصحية.

وكانت مجلة ”جون أفريك“ الأسبوعية، قد أكدت أن زعيم بوليساريو أودع بشكل عاجل في 21 نيسان/ أبريل مستشفى في لوغرونيو تحت اسم جزائري مستعار.

وأوضحت الجبهة إثر ذلك في بيان، أنه يتعالج من فيروس كورونا و“يتماثل للشفاء“، لكنها لم تذكر مكان وجوده.

وأكدت الحكومة الإسبانية أنها استقبلت غالي البالغ 71 عاما ”لأسباب إنسانية بحتة من أجل تلقي العلاج الطبي“.

ردا على ذلك، استدعى المغرب السفير الإسباني في الرباط للتعبير عن سخطه.