لماذا حذر بنك إنجلترا مستثمري العملات المشفرة؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 7 - مايو - 2021 6:10 مساءً

حذر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، من أن العملات المشفرة ”ليست لها قيمة جوهرية“، ويجب على الأشخاص الذين يستثمرون فيها أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم.

وردًا على سؤال في مؤتمر صحفي حول ارتفاع قيمة العملات المشفرة يوم الخميس، قال بيلي: ”هذه العملات ليست لها قيمة جوهرية، هذا لا يعني القول بأن الناس لا يضعون قيمة لها، لأنها يمكن أن تكون لها قيمة خارجية، لكن ليست لها أية قيمة جوهرية ”.

وأضاف: ”سأقول هذا بصراحة شديدة مرة أخرى.. قوموا بشراء هذه العملات فقط إذا كنتم على استعداد لخسارة كل أموالكم.“

وجاءت تعليقات بيلي بعد تحذيرات مشابهة من هيئة الانضباط المالي البريطانية في كانون الثاني/يناير الماضي، التي قالت فيها: ”الاستثمار في الأصول المشفرة، أو الاستثمارات والإقراض المرتبط بها، كلها تنطوي بشكل عام على تحمل مخاطر عالية للغاية بأموال المستثمرين.. وإذا أصر المستثمرون على الاستثمار في هذه الأنواع من المنتجات المالية فيجب أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم.“

وارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 90% حتى الآن منذ بداية العام الجاري، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاهتمام المتزايد من المستثمرين المؤسسين والمشترين من الشركات مثل ”تيسلا“ الأمريكية للسيارات الكهربائية التي اشترت عملات ”بيتكوين“ بقيمة 1.5 مليار دولار لترتفع قيمة مقتنياتها إلى ما يقرب من 2.5 مليار دولار، بحسب “إرم نيوز”.