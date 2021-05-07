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سيتي وتشيلسي يتنافسان لضم ليفاندوفسكي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-07 | 18:35

سيتي وتشيلسي يتنافسان لضم ليفاندوفسكي

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يفكر مانشستر سيتي وتشيلسي في تقديم عرض صيفي لنجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي، وفقًا لتقرير ESPN .
ليفاندوفسكي لديه عقد مع بايرن حتى عام 2023، لكن قد تغريه فرصة اللعب في الممتاز .

سيطلب بايرن ما لا يقل عن 60 مليون يورو (52 مليون جنيه إسترليني / 73 مليون دولار) لبيع اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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