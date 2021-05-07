سيتي وتشيلسي يتنافسان لضم ليفاندوفسكي

سيطلب بايرن ما لا يقل عن 60 مليون يورو (52 مليون جنيه إسترليني / 73 مليون دولار) لبيع اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا .

محمد يوسف

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