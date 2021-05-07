انت الان تتابع خبر سيتي وتشيلسي يتنافسان لضم ليفاندوفسكي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-05-07 | 18:35
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يفكر مانشستر سيتي وتشيلسي في تقديم عرض صيفي لنجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي، وفقًا لتقرير ESPN .
ليفاندوفسكي لديه عقد مع بايرن حتى عام 2023، لكن قد تغريه فرصة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز .
سيطلب بايرن ما لا يقل عن 60 مليون يورو (52 مليون جنيه إسترليني / 73 مليون دولار) لبيع اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا .
سيطلب بايرن ما لا يقل عن 60 مليون يورو (52 مليون جنيه إسترليني / 73 مليون دولار) لبيع اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا .
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