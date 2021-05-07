الدولار يهبط لأدنى مستوياته في أكثر من شهرين

بغداد - ياسين صفوان - هبط الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين بعدما جاءت بيانات الوظائف الأمريكية لشهر أبريل أقل من التوقعات.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم في تقريرها إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 266 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي بعد أن زادت 770 ألفا في مارس، فيما كان اقتصاديون قد توقعوا زيادة الوظائف نحو 978 ألفا.



ومقابل سلة من العملات الرئيسية، بلغ مؤشر الدولار 90.561، منخفضا 0.34 بالمئة بعد أن هبط إلى 90.338، الأدنى منذ 26 فبراير، عقب صدور تلك البيانات.

