الديوانية توجه بإجراء 'حذف واستحداث' للدرجات الشاغرة

بغداد - ياسين صفوان - وجهت الحكومة المحلية في الديوانية، اليوم الجمعة، بحصر وجرد الدرجات الشاغرة "الحذف والاستحداث" في جميع دوائر فك الارتباط.

وقال مدير قسم الموارد البشرية في محافظة الديوانية ميري رحمن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المحافظ زهير الشعلان وجه باستكمال الاجراءات الخاصة بهذا الشأن استنادا الى كتاب مجلس الخدمة الاتحادي بالرقم 363 في 13 نيسان 2021".



واضاف، ان "المحافظة لم تجرِ حذفا واستحداثا للدرجات الشاغرة خلال العام الماضي 2020 لعدم أطلاق الموازنة الاتحادية".

