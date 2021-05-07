بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، تدمير أوكار وأنفاق وعبوات لداعش في كركوك.

وقالت الخلية في بيان، ورد إلى الخليج 365، إنه "ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، ولليوم الثاني على التوالي تستمر قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي بتنفيذ عملياتها التعرضية ضمن مناطق جنوبي كركوك، حيث تمكنت من تدمير ٧ عبوات ناسفة و١٠ أوكار ونفق وزورق، كما تم العثور على صاروخي قاذفة وصاروخي spG9 ومخزن M4 مملوء بالعتاد، فضلا عن اعتدة مختلفة".



وأشارت إلى "تنفيذ واجب تفتيش أسفر عن تدمير ٤ أوكار والعثور على ٣ مخازن ام فور مملؤة ورمانة يدوية و٣ اجهزة موبايل دون بطارية تحتوي على سيم كارت، كما تم العثور ٦ عبوات ناسفة على شكل جلكان وافرشة منام واغطية، تمت المعالجة من قبل مفارز الهندسة، وذلك في وادي الشاي".

