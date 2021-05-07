انت الان تتابع خبر إليكم موعد بداية ونهاية الموسم المقبل من البريميرليج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رياضة 2021-05-07 | 16:40 286 مشاهدة أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي ، اليوم الجمعة، موعد بداية ونهاية الموسم المقبل 2021-2022 للبريميرليج. وأكدت رابطة البريميرليج أن الموسم الجديد يبدأ يوم 14 آب 2021 وينتهي 22 حزيران 2022. وينتهي الموسم الحالي في البريميرليج شهر حزيران التالي حيث يقترب مانشستر سيتي بشدة من حسم اللقب.

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