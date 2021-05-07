الجيش الأمريكي يسمح للمجندات باعتماد قصة "ذيل الحصان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الأمريكي عن تغيير في سياسته المتعلقة بتسريحات الشعر، الخميس، بما يتيح للمجندات باستخدام تسريحات "ذيل حصان" مع الزي الرسمي.

وكان الجيش أعلن في يناير/كانون الثاني، عن سياسات جديدة تمكن المجندات من استخدام تسريحة "ذيل الحصان"، وأحمر الشفاه، والأقراط.



وسمح للمجندات باستخدام تسريحة "ذيل الحصان" متوسطة الطول بنهاية فروة الرأس التي لا تتعارض مع القبعة.

كما سمح الجيش أيضًا للنساء باعتماد تسريحة "ذيل الحصان" أثناء ارتدائهن زي الجيش القتالي أو ارتداء القبعات خلال التدريب التكتيكي أو القتال.

وبموجب السياسة المحدثة، يمكن للمجندات استخدام تسريحة "ذيل الحصان" أو "الضفائر" مع جميع أشكال الزي الرسمي، لكن لا يمكن أن يتجاوز طولها أسفل عظم الكتف وهن في وضعية الانتباه.

وفي حين لا يوجد حد أدنى لطول تسريحة "ذيل الحصان" أو "الضفائر"، هناك استثناء على الطول وهو خلال التدريب التكتيكي أو البدني، حتى لا يعرقل أداء المجندة أو يشكل تهديدًا للسلامة.

وقد يتم تثبيت الشعر بعناية أو تأمينه إما على شكل كعكة، أو ذيل حصان واحد، أو ضفيرتين أو ضفيرة واحدة.

وكان القائم بأعمال وزير الدفاع مارك إسبر قد أمر العام الماضي بمراجعة سياسة التزين العام الماضي؛ في محالة للتصدي لمشكلات العرق وانعدام المساواة بالجيش.