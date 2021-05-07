رئيس الاتحاد الأفريقي في الخرطوم السبت لبحث أزمة سد النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصل رئيس الكونغو الديمقراطية، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، فيليكس تشيسيكيدي، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، لإجراء مباحثات حول سد النهضة الإثيوبي.

وقال مسؤول بالخارجية السودانية لـ"الخليج 365"، إن "رئيس الاتحاد الأفريقي سيجري خلال اللقاء مباحثات مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك حول ملف سد النهضة".

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن "الزيارة من المقرر أن تستغرق يومين، وستشمل محادثات أيضا مع وزيري الخارجية والري بالسودان".

وتوقع المسؤول بالخارجية السودانية أن "يبحث تشيسيكيدي أيضا ملف الحدود بين السودان وإثيوبيا".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان قد وصل، الجمعة، إلى السودان في زيارة رسمية لبحث ملفي سد النهضة وأزمة الحدود مع إثيوبيا.

ولا تزال مفاوضات سد النهضة تواجه جمودا إثر خلافات حول آلية التفاوض، وسط عزم إثيوبيا المضي قدما في الملء الثاني للسد، بينما يقود رئيس الكونغو الديمقراطية الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي جهودا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف والتوصل لاتفاق.

ويدور الخلاف حول مقترح الخرطوم الداعي إلى تطوير آلية التفاوض لتكون رباعية تضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، في طرح تؤيده مصر وترفضه إثيوبيا وتصفه بأنه محاولة لتدويل الملف.

أما بشأن أزمة الحدود، فنشبت التوترات عقب إعلان الجيش السوداني انتشاره على حدوده الشرقية واستعادة أراض زراعية شاسعة كان يسيطر عليها مزارعون وعناصر إثيوبية طوال ربع قرن من الزمن.

وقابلت أديس أبابا هذه التحركات برفض قاطع، متهمة الجيش السوداني باختراق حدودها والاعتداء على المزارعين وأملاكهم، قبل أن تطالبه بالانسحاب.

وفشل الجانبان في التوصل إلى صيغة توافقية للدخول في مفاوضات بعد اجتماعين للجنة الحدود المشتركة بين البلدين، لتأتي مبادرة رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت أملا في كسر هذا الجمود.