تعزيز التعاون الخليجي الأوروبي محور لقاء سفراء "المجلس" ببروكسل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث سفراء دول مجلس التعاون الخليجي خلال الاجتماع الدوري لهم في بروكسل مستجدات العلاقات الخليجية الأوروبية.

وترأس الاجتماع مندوب السعودية الدائم لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وكان السفير العريفي قد أكد أن الاتحاد الأوروبي منظمة إقليمية كبرى، تعمل على تعزيز علاقتها مع الدول العربية والخليجية، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي يعمل وفق مبدأ العلاقات المتعددة الأطراف وتكثيف نشاطه الدبلوماسي عبر الانخراط بشكل فاعل في حوار مع التجمّعات الإقليمية الأخرى ومن ضمنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما يدل تزايد حجم التبادل التجاري بين الكتلتين على تطوّر العلاقات والتي تمتلك مقوّمات الارتقاء والتطور.