اخبار العالم

تعزيز التعاون الخليجي الأوروبي محور لقاء سفراء "المجلس" ببروكسل

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث سفراء دول خلال الاجتماع الدوري لهم في بروكسل مستجدات العلاقات الخليجية الأوروبية.

وترأس الاجتماع مندوب الدائم لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وكان السفير العريفي قد أكد أن الاتحاد الأوروبي منظمة إقليمية كبرى، تعمل على تعزيز علاقتها مع الدول العربية والخليجية،  مشددا على أن الاتحاد الأوروبي يعمل وفق مبدأ العلاقات المتعددة الأطراف وتكثيف نشاطه الدبلوماسي عبر الانخراط بشكل فاعل في حوار مع التجمّعات الإقليمية الأخرى ومن ضمنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما يدل تزايد حجم التبادل التجاري بين الكتلتين على تطوّر العلاقات والتي تمتلك مقوّمات الارتقاء والتطور.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا