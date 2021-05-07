شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا.. العثور على ترسانة أسلحة في متجر للفواكه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما: «رويترز»

أعلنت الشرطة الإيطالية، الجمعة، اعتقالها شخصين بعد العثور على ترسانة أسلحة تضم بنادق «كلاشينكوف»، ومسدسات وأجهزة تفجير، مخبأة داخل متجر للفواكه في مدينة نابولي، يرجح أن تكون تابعة لإحدى العصابات.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة، قوات الأمن وهي تفتش غرفة للتخزين داخل المتجر، عثرت فيها على عشرة مسدسات وست بنادق «كلاشينكوف» وخمسة أسلحة آلية وسترتين مضادتين للرصاص، وأجهزة تفجير بدائية وخزائن ذخيرة.

كما عُثر في المتجر الواقع في ضاحية بانولي غربي المدينة على نحو 13 كيلوجراماً من الحشيش والماريجوانا. وقالت الشرطة إن العملية بدأت الخميس، مضيفة أن المعتقلين هما صاحب المتجر (41 عاماً) وعمه (74 عاماً)، وهما إيطاليان وليست لهما سوابق جنائية.

ورجح مصدر أمني أن تكون الأسلحة تابعة لإحدى عصابات المافيا تنشط في المنطقة.