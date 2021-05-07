شكرا لقرائتكم خبر عن «فايزر- بايونتيك» تطلب ترخيصاً كاملاً للقاحها المضاد لكورونا بأمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (نيويورك _ أ ف ب)

أعلنت مجموعتا «فايزر» و«بايونتيك» الجمعة، أنهما قدّمتا لوكالة الأدوية الأمريكية طلب ترخيص كاملاً لاستخدام لقاحهما المضاد لفيروس كوفيد-19للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 16 عاماً.

وأوضحت المجموعتان في بيان، أن أكثر من 170 مليون جرعة من اللقاح سُلّمت للسلطات الأمريكية.

وأكد رئيس شركة فايزر ألبرت بورلا الثلاثاء،أثناء نشر النتائج التي حققتها المجموعة، أنه يعتزم تقديم ملف جديد للحصول على ترخيص كامل هذا الشهر. وأشار البيان إلى أن آلية كهذه تتطلب بيانات متابعة على مدى أطول ليتم قبولها والموافقة عليها.

والهدف من ذلك هو الحصول على الضوء الأخضر الكامل من إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية «في الأشهر المقبلة».

وقال المدير العام لمختبر «بايونتيك» أوجور شاهين، إن تقديم الملف «هو مرحلة مهمة لبلوغ المناعة الجماعية واحتواء كوفيد-19 في المستقبل».

وستقدم المجموعتان تدريجياً إلى الوكالة التحاليل الأحدث للتجارب السريرية، مع بيانات عن فعّالية وسلامة اللقاح بعد ستة أشهر من حقن الجرعة الثانية. وأشارتا إلى أنهما ستقدمان «في الأسابيع المقبلة» معطيات إضافية حول عملية التصنيع.

وكانت السلطات الصحية منحت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، للقاح فايزر _بايونتك ترخيصاً مؤقتاً أو مشروطاً، وهو تدبير مخصص للاستجابة لوضع طارئ على غرار الوباء.